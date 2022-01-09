أسعار الذهب اليوم في مصر 9-1-2022 وعيار 21 يسجل 788 جنيها

ثبات متواصل سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن نتيجة إغلاقها للإجازة الأسبوعية وعدم وجود تداول، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-1-2022 بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم المسائية بمختلف محال الصاغة في جميع المحافظات.

وتغلق أسواق المعادن العالمية أبوابها السبت على أن تعاود التداول غدًا الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 788 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم، غير متضمنة المصنعية.

أسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيه)

أنهي سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى بين الأعيرة تعاملاته في آخر أيام الأسبوع على ثبات في المستوى الآن ليسجل 900 جنيه، علمًا بأنه الاكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 788 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا في التعاملات ليبلغ 788 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 675 جنيهًا في التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6304 جنيهات)

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6304 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 900 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1795 دولارًا لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الآن لليوم الثاني على التوالي خلال الأسبوع.