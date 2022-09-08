أسعار الذهب اليوم في مصر 8-9-2022.. وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

بعد صعود ملحوظ صباحا عاود سعر الذهب اليوم عالميا الهيوط محددا، لتنخفض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-9-2022 خلال التعاملات المسائية بسوق الصاغه المحلية، متأثرة بهبوط اوقية الذهب عالميا، وسط ترقب الأسواق لنتائج وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وعلمت “المال” من مصدر بشعبة الذهب، أن انخفاض الأسعار العالمية للذهب تسبب في خسائر 3 جنيهات في مصر، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1114 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1117 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض طفيف مساء بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1114 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (956 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر بواقع 3 جنيهات على مدار الأسبوع ليسجل 956 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيها)

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيها ليبلغ 8912 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1708 دولارات علي مدار التعاملات اليوم بعد أن بلغت أعلي سعر في أسبوع عند 1726 دولارا.