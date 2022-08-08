أسعار الذهب اليوم في مصر 8-8-2022.. واشتعال عيار 21 مجددا

عاود سعر الذهب اليوم ارتفاعه عالميًّا خلال تعاملات بورصة المعادن العالمية في أول أيامها، لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-8-2022 منتصف تداولات سوق الصاغة اليوم، متأثرة بتحرك سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى صعود سعر الأوقية بأكثر من 10 دولارات.

ووفقًا لبعض تجار سوق الصاغة، فإن سعر الذهب اليوم سجل صعود أرباح بقيمة 5 جنيهات، لتواصل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا تحقيق مكاسبه، ويسجل نحو 1076 جنيهًا للجرام، بعد تسجيله، صباح اليوم، نحو 1071 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتي تحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1227 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بقيمة نحو 5 جنيهات، وهو الأعلى سعرًا في مصر، خلال التعاملات الآن، ليبلغ 1227 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1076 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1076 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (923 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليًّا ليسجل 923 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8608 جنيهات)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيهًا ليبلغ نحو 8608 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38036 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.227 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1783 دولارًا.

ويستفيد سعر الذهب محليًّا من صعوده عالميًّا، بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية والعرض والطلب محليًّا.