أسعار الذهب اليوم في مصر 8-7-2022.. وعيار 21 يشتعل ويربح 28 جنيها مجددا

قفزة قوية بشكل ملحوظ خلال آخِر أيام التداولات سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022 بزيادة تصل إلى 28 جنيهًا لكل جرام في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المعدِن الأصفر محليًّا.

وعلمت “المال” من أحد تجار الذهب أن الجرام قفز مجددًا داخل السوق المحلية، لتشهد أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفاعًا ويعوض خسائره منتصف الأسبوع، ويسجل نحو 988 جنيهًا للجرام، بعد تسجيله صباح اليوم نحو 960 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب الآن

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1127 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة ليربح نحو 28 جنيهًا، وهو الأعلى سعرًا في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1127 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (988 جنيهًا)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من ارتفاع الطلب ليرتفع بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 988 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (846 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليًّا ليسجل 846 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيهات)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 224 جنيهًا ليبلغ نحو 7904 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل نحو 34906 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.125 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1742 دولارًا.

وربحت أوقية الذهب، خلال التعاملات الصباحية، نحو 10 دولارات للأوقية لتواصل مكاسبها في اليوم الأخير، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب محليًّا بقوة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف التاجر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تستفيد من صعود المعدن عالميًّا، بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية والعرض والطلب محليًّا.