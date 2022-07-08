أسعار الذهب اليوم في مصر 8-7-2022.. واستقرار عيار 21

شهدت أوقية الذهب ثباتًا بنهاية تعاملات الأسبوع في بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية غدا، وتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022 مع التعاملات المسائية اليوم بعد قفزة كبيرة للمعدن الأصفر بكل محال الصاغة على مستوى الجمهورية صباحا.

ويستفيد سعر الذهب في مصر حال تحرك سعر الدولار أمام الجنيه أو ارتفاع الأوقية عالميا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 987 جنيها للجرام، وهي نفس مستوياته صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1127 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1127 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (987 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 987 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (846 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 846 جنيهًا في التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأقل سعرا بين الأعيرة المختلفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7896 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7896 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34937 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.127 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1742 دولار مع اغلاق البورصة العالمية للمعادن تداولاتها غدا وبعد غد للإجازة الأسبوعية.