أسعار الذهب اليوم في مصر 8-6-2022.. وعيار 21 يتراجع مع انخفاض الطلب



ضبابيه في مستقبل سعر الذهب اليوم بعد هبوطه من جديد في تداولات البورصة العالمية للمعادن ، وهو ما يؤثر علي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 8-6-2022 في بداية التعاملات الصباحيه بسوق الصاغه في مصر بشكل ملحوظ وسط تذبذب في السعر.

وعلمت المال من نادي نجيب عضو شعبة الذهب ان سعر الذهب شهد تغير طفيف ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1006 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات امس التى سجلت 1007 ، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيه للجرام

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 8-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد سجل هبوط طفيف في التعاملات ليبلغ 1006 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (865 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة انخفاض بقيمة جنيها ليبلغ 865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيه)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا انخفاض في التعاملات اليوم نحو 1841 دولارًا للاوقية لتخسر 9 دولار وسط تذبذب

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