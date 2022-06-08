أسعار الذهب اليوم في مصر 8-6-2022.. وثبات عيار 21



مع ثالث أيام التعاملات الأسبوعية مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-6-2022 تسجل استقرارا ملحوظا في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغه مع توقع بهبوط المعدن الأصفر عالميا وتأثيره على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

ولم يتغير سعر الذهب محليا رغم تراجعه عالميا وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي عند نحو 1006 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيه)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1006 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (864 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 864 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1840 دولارًا للاوقية ، وتنتظر الاسواق اعلان الفيدرالي الامريكي حول خطط الاقتصاد وحول سعر الفائدة على الدولار الامريكي ما سيحدد وجهة المستثمرين في العالم.