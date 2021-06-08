أسعار الذهب اليوم في مصر 8-6-2021 وعيار 21 يرتفع إلى 812 جنيها

واصل سعر الذهب الآن عالميًا الصعود المستمر، في منتصف تعاملات بورصة المعادن خلال اليوم الثاني لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-6-2021 ، بشكل كبير خلال منتصف تعاملاتها اليومية المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية ، ليعوض جزءا من خسائره خلال الأسبوع الماضي عقب خسارة الجرام ما يقارب 10 جنيهات ليعاود الصعود مجددا.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا بنحو جنيهين للجرام الواحد لعيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين القبلي والبحري ليسجل نحو 812 جنيهًا، مقابل أسعاره صباحا بالصاغة والتى سجلت 810 جنيهات، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-6-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (929 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا قفزة خلال التعاملات الآن، ليسجل الجرام 929 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (812 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ، ليسجل 812 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (698 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الصعود ليسجل 698 جنيها فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6496 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات ليسجل نحو 6496 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28800 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 929 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1896 دولارًا ببداية التعاملات.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين عبر الاستثمار فيه، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار محليا تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.