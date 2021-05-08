أسعار الذهب اليوم في مصر 8-5-2021.. وثبات عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 8-5-2021، استقرارًا بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة؛ نتيحة عدم تغير سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير فى بورصة المعادن العالمية، بعد قفزة كبيرة للأوقية. ولم تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر أية تغيرات ملحوظة، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 791 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-5-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 900 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل 791 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (675 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيهًا)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر نحو 6328 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1831 دولارًا ببداية التعاملات.

تراجع المبيعات وسط توقعات بصعود سعر الذهب

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إن الوقت الحالى هو الأفضل لشراء الذهب أو الاستثمار فيه وادخاره، موضحًا أن هناك تراجعًا كبيرًا في المبيعات بشكل مستمر، في ظل أن سعر الذهب في مصر ما زال متدنيًا، مقارنة بسعره في نفس الفترة من العام الماضي.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.