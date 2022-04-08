أسعار الذهب اليوم في مصر 8-4-2022.. وعيار 21 يقفز 9 جنيهات

شهدت البورصة العالمية في نهاية تعاملاتها الاسبوعية قفزة ملحوظة في سعر الذهب اليوم عالميا ليواصل مستوياته الكبيرة ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-4-2022 في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، مع توقف التعاملات عالميا للإجازة الأسبوعية غدا.

وأشار نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن جرام الذهب استفاد مع ارتفاع الأوقية بنحو 18 دولارا، ليربح الذهب محليا نحو 9 جنيهات، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 993 جنيها للجرام، مقارنة بتعاملات الصباح التى سجلت 984 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1129 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 صعودا بقيمة نحو 9 جنيهات ، وهو الاعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1129 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى جودة في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (993 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 993 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (854 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قفزة بقيمة 9 جنيهات ليبلغ 854 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 7944 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 72 جنيها ليسجل نحو 7944 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34999 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.129 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1944 دولار.

وقفزت اوقية الذهب خلال التعاملات الصباحيه نحو 5 دولار للاوقية لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر مساء اليوم بعد صعودها بقيمة 14 دولار.