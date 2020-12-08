أسعار الذهب اليوم في مصر 8-12-2020.. وصعود عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-12-2020، ارتفاعاتها الكبيرة في ثانى أيام التعاملات الأسبوعية، في بداية اليوم بالتعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-12-2020، ارتفاعاتها الكبيرة في ثانى أيام التعاملات الأسبوعية، في بداية اليوم بالتعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة، بعد قفزة في سعر أوقية الذهب بصورة دورية في بورصة المعادن العالمية في التعاملات الصباحية.

وشهدت الأسعار المحليه قفزة كبيره متأثرة بنظيرتها العالمية، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر صعودا بنحو 10 جنيهات في عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا، حيث بلغ اليوم 808 جنيهات، مقارنة بأسعارها خلال تعاملات أمس الصباحية والتى سجلت 798 جنيها ، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

وترصد“المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-12-2020

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ( 923 جنيها)

صعد سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 923 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 808 جنيهات للجرام وهو الأكثر انتشارا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (693 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 18 الارتفاع عند 693 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الصاغة في مصر.

الجنيه الذهب (6464 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، 6464 جنيها، ويزِن الجنيه 8 جرامات من عيار 21

وسجلت أوقية الذهب ارتفاعا خلال التعاملات الصباحية اليوم 1858 دولارًا.

الصاغة: استمرار صعود سعر الذهب بشكل مؤقت

توقع وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، استمرار صعود سعر الذهب في مصر في الوقت الحالي تأثرا بهبوط سعر الدولار عالميا ليصعد معها سعر أوقية الذهب ، لكنه قد يرتد بالهبوط مجددا.

وأكد أن هناك تراجعا كبيرا في المبيعات والاقبال على الذهب في تدهور شديد خلال الفترة الحالية، وأن جميع المحال تعاني من تراجع الإقبال خاصة في فصل الشتاء ومع انصراف الناس لادخار المال لمواجهة ظروفهم الحياتية.

وأضاف واصف، أن الطلب على الذهب والذي يعد ملاذا آمنا يرتفع عالميا ومحليا عند حدوث أو توقعات بحدوث أزمات دولية خاصة مع الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية أو جائحة عالمية تهدد الاقتصاد مثل كورونا ، لاسيما أنه يعد ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات الاقتصادية.

وقفزت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.

وصعدت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة.

وأكدت شعبة الذهب، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر وفقا لعدد من الأسباب أهمها، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليًّا، وكلما ارتفع الدولار محليا زاد سعر الذهب بقوة.