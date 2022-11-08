أسعار الذهب اليوم في مصر 8-11-2022.. وعيار 21 يقفز مجددا

واصلت بورصة المعادن العالمية ارتفاعها الملحوظ لليوم الثاني على التوالي لتسجل أعلى سعر خلال شهر نوفمبر الجاري خلال تعاملاتها اليومية، لتعاود أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-11-2022 قفزاتها خلال تداولات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، مستفيدة من قفزة اوقية الذهب عالميا.

وعلمت “المال” من نادي نجيب عضو شعبة الذهب، أن سعر الذهب قفز الآن بواقع 9 جنيهات للجرام الواحد ، مع انخفاض حركة البيع والشراء لاسيما وأن سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي سجل الآن نحو 1234 جنيها للجرام، مقارنة بتعاملات أمس التى سجلت 1225 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1410 جنيهات)

وتسبب قفزة سعر الأوقية في صعود سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 9 جنيهات مساء اليوم ، ليبلغ 1410 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1234 جنيها)

وقفزت أسعار الذهب اليوم عيار 21 لتسجل أعلى سعر خلال الأسبوع الجاري ليبلغ الجرام 1234 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1058 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ارتفاع ليسجل 1058 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9872 جنيها)

وتحرك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو الصعود ليبلغ نحو 9872 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل إلى 43710 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.410 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليصل لنحو 1716 دولارا.