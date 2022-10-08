أسعار الذهب اليوم في مصر 8-10-2022.. وعيار 21 يخسر 45 جنيهًا خلال أسبوع

ارتفع بنهاية التعاملات اليوم سعر الذهب في البورصة العالمية للمعادن، فيما قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-10-2022 بشكل ملحوظ مساء اليوم، عقب صعود سعر الذهب اليوم بالبورصة وعودة الطلب على المعدِن الأصفر داخل الأسواق المحلية ليربح الجرام حوالي 10 جنيهات، مساء اليوم.

فيما بلغ إجمالي خسائر المعدِن الأصفر، خلال الأسبوع المنتهي، حوالي 45 جنيهًا للجرام الواحد، بعد أن سجل الجرام، السبت الماضي، حوالي 1130 جنيهًا، قبل أن يخسر أرباحه ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1085 جنيهًا للجرام، غير متضمنة المصنعية، والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-10-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1239 جنيهًا)

ووفقًا لأسعار الذهب اليوم، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو الأعلى سعرًا في مصر بالتعاملات نحو 1239 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1085 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، رغم الخسائر الضخمة على مدار الأسبوع ليبلغ في التعاملات ليبلغ 1085 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (928 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 928 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8770 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8770 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38410 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.239 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1698 دولارًا.