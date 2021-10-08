أسعار الذهب اليوم في مصر 8-10-2021 وعيار 21 يتراجع 4 جنيهات

حول سعر الذهب مساره الصعودي إلى الهبوط مجددا، لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-10-2021 تراجعا بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم وسط تذبذب في التعاملات، على خلفية خسارة أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية نحو 15 دولارا للأوقية ويتراجع معها السعر محليا.

وخسر سعر الذهب في مصر الآن 4 جنيهات ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا الآن نحو 770 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات الصباح التى سجلت 774 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر ، بعد إصدار بيانات الوظائف الأمريكية لبياناتها الإيجابية.

الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة انخفض بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل بشكل ملحوظ على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 770 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (659 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا هبوطا محليا ليسجل 659 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا فى الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6160جنيها)

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 6160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1755 دولارا.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إن الأسرة المصرية تنشغل الآن بشراء مستلزمات المدارس والجامعات مما يقلل من الطلب على الذهب.