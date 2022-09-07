أسعار الذهب اليوم في مصر 7-9-2022.. وعيار 21 يعاود الارتفاع



صعود جديد في البورصة العالمية سجلها سعر الذهب اليوم عالميا ليعاود تحقيق مكاسب من على مدار اليوم ، فيما استفادت أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 7-9-2022 في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، على خلفية ارتفاع سعر الاوقية وصعود سعر الدولار محليا.

ووفقا لنادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، بلغت مكاسب المعدن الاصفر، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1108 جنيه للجرام، مقارنة بالتعاملات صباحا التى سجلت 1106 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 7-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1265 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 2 جنيهات علي مدار اليوم ، ليبلغ 1265 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1108 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1108 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (946 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة جنيهان ليسجل 946 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8864 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 16 جنيها ليسجل نحو 8864 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 39215 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.265 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات المسائية اليوم نحو 1716 دولار بعد تسجيلها صباح اليوم نحو 1703