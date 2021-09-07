أسعار الذهب اليوم في مصر 7-9-2021 وعيار 21 يتراجع 5 جنيهات

شهدت أسعار أوقية الذهب تراجعًا جديدًا في التعاملات المسائية لبورصة المعادن العالمية، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-9-2021، بشكل ملحوظ في سوق الصاغة المحلية، ما يساهم في جذب الطلب محليا.

وخسر سعر جرام الذهب في مصر اليوم بشكل كبير ليفقد الجرام نحو 5 جنيهات، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 788 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (895 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 895 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (783 جنيها)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 783 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعه محليا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6264 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليتراجع ويسجل نحو 6264 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27748 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 892 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1791 دولارا.

وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من عدم الاستقرار حيث تسجل تذبذب كبير وتشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه