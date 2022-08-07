أسعار الذهب اليوم في مصر 7-8-2022.. وعيار 21 يرتفع 8 جنيهات

صعود جديد بسعر الذهب اليوم بعد استقرار امس وصباح اليوم في تعاملات ليقفز أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-8-2022 مجددا بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر محليا على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الذهب ارتفاع بقيمة 8 جنيهات على مدار اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1075 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس التى سجلت 1067 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 7-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1230 جنيها)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 8 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1230 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1075 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا متأثرا صعود سعر الدولار محليا ، ليعاود الذهب الارتفاع ويبلغ 1075 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8600 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8600 جنيه، ليربح 40 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38130 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.230 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت البورصة العالمية تعاملاتها اليوم للاجازة الاسبوعية على ارتفاع امس لتسجل اوقية الذهب نحو 1775 دولار متأثره بالتوتر بين الصين وتايوان.