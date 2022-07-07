أسعار الذهب اليوم في مصر 7-7-2022.. واستقرار عيار 21

ثبات جديد في نهاية التعاملات المسائية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-7-2022 في سوق الصاغة بمصر، بعد ارتفاعها الملحوظ اليوم بنحو جنيهين للجرام صباحا، بالتزامن مع عدم استقرار أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن مساء وترقب المستثمرون للأسواق.

وقفز سعر جرام الذهب أكثر من 60 دولارا في يومين متتاليين، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 960 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1098 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مستوياته ليسجل العيار أقل بيعا نحو 1098 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (960 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا متواصلا في التعاملات ليبلغ 960 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين القبلي والبحري حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (825 جنيهًا)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا فاستقر أيضا ليبلغ 825 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر انتشارا في القاهرة من الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7680 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 7680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34038 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.098 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرارا بالتعاملات اليوم نحو 1740 دولارًا للاوقية بعد هبوط عنيف باكثر من 2% للمعدن الأصفر أمس.