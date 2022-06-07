أسعار الذهب اليوم في مصر 7-6-2022.. وعيار 21 يواصل استقراره

استقرار جديد سجلته اوقية الذهب في ثاني ايام تعاملات بورصة المعادن العالمية ، بعد هبوط سعر المعدن الاصفر امس ، ليتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-6-2022 ويسجل ثباتا في تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ويسود هدوء حذر في تعاملات السوق المحليه ، وسط ضبابية حول مستقبل المعدن الاصفر محليا وعالميا ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1005 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس غير متضمنة المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الاعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1005 جنيه)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1005 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (865 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8040 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما لم تتغير أسعار اوقية الذهب عالميا عند مستوياتها التى تسجل 1843 دولار للاوقية

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل ابرزها سعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا