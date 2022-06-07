أسعار الذهب اليوم في مصر 7-6-2022.. وعيار 21 يعاود الارتفاع مساء

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-6-2022 الصعود من جديد في تعاملاتها المسائية اليوم في سوق الذهب بمختلف المحافظات ، بعد تسجيل بورصة المعادن ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم عالميا ، مع استمرار انخفاض الطلب وفقا لبعض تجار الذهب.

ووفقا لتجار الذهب ، فأن المعدن الاصفر سجل صعود بقيمة جنيهان ، بعد هبوطه صباح اليوم ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1008 جنيه للجرام، مقابل 1006 جنيها للجرام بتعاملاتها صباح التعاملات اليوميه غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب مساء اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1153 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلي سعرا والاقل مبيعا في مصر ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات ليصل الى 1153 جنيها خلال التعاملات مساء اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1008 جنيه)

واضاف التجار ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل قفزة بقيمة جنيهان مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 1008 جنيه؛ وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (865 جنيهًا)

واشاروا الى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 والذي يحل ثاني الأعيرة الأكثر مبيعا فقط سجل نحو 865 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر شهرة بالوجه البحري والاقل سعرا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8064 جنيه)

بلغ اجمالى ارباح الجنيه الذهب نحو 24 جنيها ليسجل السعر اليوم في مصر نحو 8064 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربحت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 93 جنيها نحو 35743 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.153 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1851 دولار مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الاصفر للصعود عالميا.