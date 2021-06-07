اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 7-6-2021.. استقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 809 جنيهات
عمر سالم 4:14 م, الأثنين, 7 يونيو 21 4:14 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7–6- 2021، خلال منتصف التعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة في أول أيام تعاملات الأسبوع، استقرارًا على خلفية ثبات سعر أوقية الذهب عالميًا بشكل ملحوظ في تعاملات بورصة المعادن بلندن الآن.

كما استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 809 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لأخر.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7-6–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (924 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن، ليبلغ نحو 924 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (809 جنيهات)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات، ليبلغ 809 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (695 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، لبسجل  695 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6472 جنيهًا)

وتراجع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6472 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28644 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 924 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1884 دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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