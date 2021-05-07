أسعار الذهب اليوم في مصر 7-5-2021 وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-5- 2021، صعود متواصل وكبير مع ارتفاع المعدِن الأصفر خلال التعاملات عالميا ، ليرتفع في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود في سعر أوقية الذهب فى تعاملات بورصة المعادن العالمية الآن.

وسجلت أسعار الذهب في مصر صعود بمقدار 4 جنيهات خلال التعاملات الان ، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيه للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات الان التى سجلت 788 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة.



سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-5–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 792 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (677 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6336 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27930 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1838 دولارًا.

ارتفاع مفاجئ وصعود عالمي كبير

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة للتجلرية بالقاهرة سابقا، إن ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى صعود سعر اوقية الذهب عالميا، مدعوما بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية، ما يدفع المستثمرين للاستثمار في المعدن الأصفر.