صعود جديد في سعر الذهب اليوم بعد هبوطه صباح اليوم في البورصة العالمية للمعادن ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-4-2022 مجددا بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم ، مع توقعات بتذبذب وتراجع المعدن الاصفر بالتزامن مع توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لسعر الفائدة.

وربح الملاذ الآمن منتصف اليوم نحو 4 جنيهات لكل جرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 979 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباح اليوم التى سجلت 975 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1120 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة 5 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1120 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (979 جنيه)

ولازال سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 يسجل مستويات كبيره بعد قفزة سعر الذهب عالميا ، ليسجل في التعاملات ليبلغ 979 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (840 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 840 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7832 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 32 جنيها ليبلغ نحو 7832 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34720 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.120 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات والقرارات الاقتصادية العالمية استفادت الأسواق العالمية خاصة المعادن والمواد الخام ومازالت تسجل مستويات كبيرة وابرزها الذهب الذي سجل الان نحو 1934 دولار بعد صعودها بقيمة 10 دولارات للاوقية الواحدة