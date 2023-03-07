أسعار الذهب اليوم في مصر 7-3-2023 .. عيار 18 يخسر 20 جنيها للجرام

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 هبوطها الملحوظ في تعاملات سوق الصاغة وسط تذبذب في سعر المعدن الاصفر بكافة المحافظات بالتزامن مع انخفاض سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية مع تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي بأنه سيتم رفع سعر الفائدة الامريكية مجدداً.

وكشف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، منذ قليل إن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تصل إلى أعلى مستوى مما كان متوقعًا في السابق، بسبب بيانات يناير التي جاءت أقوى من المتوقع ، موضحاً خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي: أنه إذا كانت مجمل البيانات تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة”.

سعر الذهب

وانخفض بشكل ملحوظ سعر اوقية الذهب ليخسر جرام الذهب 20 جنيهاً من قيمته ، وسط استقرار الطلب على المعدن الاصفر بالسوق المحلي ، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة الآن نحو 1560 جنيها للجرام ، مقارنة بأسعاره صباح اليوم والبالغه نحو 1580 جنيهاً للجرام ، غير متضمنة المصنعية .

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 (1820 جنيهات)

وانخفض سعر عيار 21 بشكل مفاجئ للجرام خلال تعاملاته ويبلغ 1820 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1560 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ، ليسجل 1560 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2084 جنيها)

وفقد الجرام نحو 20 جنيه مساء اليوم سعر عيار 24 ، ليسجل الجرام 2084 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14560 جنيها)

وخسر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته نحو 160 جنيه ليصل سعره لنحو 14560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت أوقية الذهب عيار 24 هبوط ، لتسجل نحو 64604 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 ملحوظ ليبلغ حوالي 2.084 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت اوقية الذهب خلال تعاملات اليوم الثاني في بورصة المعادن العالمية انخفاض ملحوظ لتبلغ نحو 1821 دولار .