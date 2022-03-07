اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 7-3-2022 وعيار 21 يخسر 6 جنيهات

عيار 21 يسجل 868 جنيها للجرام بدون مصنعية
عمر سالم 5:26 م, الأثنين, 7 مارس 22 5:26 م, الأثنين, 7 مارس 22

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تذبذب كبير يسود التعاملات ويتراجع معه أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 7-3-2022 مجددا بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات ، مع خسارة أوقية الذهب نحو15 دولار في البورصة العالمية للمعادن في أول أيام التداول وترقب الأسواق للحرب الروسية الأوكرانية.

وخسر جرام الذهب الآن في مصر نحو 6 جنيهات في التعاملات الآن ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 868 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات ظهر اليوم التى سجلت 874 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (990 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل عنيف،  ليسجل 990 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (868 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع تراجع أوقية الذهب ليفقد نحو 6 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 868 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (742 جنيهات)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 742 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6944 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 6944 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 30690 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 990 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1976 دولارا خلال منتصف اليوم.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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