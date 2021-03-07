أسعار الذهب اليوم في مصر 7-3-2021 وثبات عيار 21 نهاية التعاملات

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر 7-3-2021 الاستقرار لليوم الثاني على التوالي بشكل ملحوظ

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر 7-3-2021 الاستقرار لليوم الثاني على التوالي بشكل ملحوظ على خلفية إغلاق بورصة المعادن العالمية للإجازة الأسبوعية، وتوقف التعاملات ليستقر السعر محليا بنهاية التعاملات المسائية اليوم في سوق الصاغة.

وسجل سعر الذهب في مصر ثباتا لعيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلى والبحري على مدار اليوم، ليبلغ سعر الجرام الواحد عيار 21 نحو 753 جنيها للجرام، وهى نفس أسعاره في تعاملات أمس. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 7-3-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (860 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 861 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (753 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 753 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (645 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي ليسجل 645 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6024 جنيها)

ولم يتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 6024 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26692 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 862 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1703 دولارًا.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.