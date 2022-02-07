اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 7-2-2022.. وعيار 21 يواصل الارتفاع

عيار 21 يسجل 796 جنيهًا للجرام في التعاملات
عمر سالم 5:22 م, الأثنين, 7 فبراير 22 5:22 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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ما زال سعر الذهب اليوم يسجل صعودًا عالميًّا، وتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7-2-2022 بمنتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية في أول أيام التداول؛ على خلفية ارتفاع أوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيهين، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 796 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تداولات اليوم الصباحية التى سجلت 794 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية، وسط اتجاه صعودي في البورصة العالمية.

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سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (909 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة، بشكل طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 909 جنيهات، مقارنة بسعر أمس، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 796 جنيهًا؛ بدلًا من 794 جنيهًا للجرام صباحًا، علمًا بأنه العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (681 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة، صعودًا بنحو جنيه واحد ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6360 جنيهًا)

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 16 جنيهًا ليبلغ سعره نحو 6360 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل نحو 28179 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 909 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن بنحو 6 دولارات للأوقية لتسجل الآن نحو 1814  دولارًا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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