اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 7-12-2021.. عيار 21 يسجل 782 جنيهًا

عيار 24 يسجل 894 جنيهًا للجرام
عمر سالم 6:27 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 6:27 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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مازال عدم وضوح الرؤية الخاصة بتعاملات سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن مستمرًا، ليواصل المعدن الأصفر ثباته الملحوظ لليوم الثاني على التوالي في نهاية تعاملات البورصة على مدار تعاملات اليوم ، فيما لم يتغير أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-2021 في نهاية التعاملات المسائيه في سوق الصاغة المحلية. 

كما تسود بعض التوقعات بعدم تحرك سعر الذهب خلال التعاملات في وسط حالة من التذبذب لكنه ما زال عند نفس مستوياته، بعد استقراره اليوم ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا نحو 782 جنيها للجرام، وهي نفس اسعاره  في التعاملات امس، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر ومن محل لآخر.

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أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 7-12-2021  

سعر جرام الذهب عيار 24  (894 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 894 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والاقل تشكيلًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (782 جنيهًا)

فيما لم يتغير  اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل ليبلغ نحو  782 جنييهًا،  وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (671 جنيهًا)

جرام الذهب عيار 18 هو الأقل سعرا بين كافة الأعيرة والأكثر مبيعًا بالوجه البحري سجل ثباتا الان ليبلغ نحو 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6256 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6256 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27745 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 894 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1781 دولارًا في التعاملات.

وترتبط السوق المحليه بالاسواق العالمية صعودا وهبوطا بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنيه مما يؤثر على سعر المعدن الاصفر محليا

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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