أسعار الذهب اليوم في مصر 7-12-2020 وتراجع عيار 21

بدأت بورصة المعادن العالمية اليوم في أول أيام تعاملاتها الأسبوعية على تراجع في سعر أوقية الذهب لينخفض أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-12-2020، وبشكل طفيف، وذلك في بداية اليوم بالتعاملات الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا هبوطا بنحو جنيهين حيث بلغ اليوم 798 جنيها، مقارنة بأسعارها خلال تعاملات أمس والتى سجلت 800 جنيه، علما بأن تلك الأسعار غير شاملة المصنعية. أسعار الذهب فى مصر

وترصد المال في التقرير الأتى أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (912 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 هبوطا فى تعاملات اليوم ليصل إلى 912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (800 جنيه)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 798 جنيها للجرام وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (683 جنيهًا)

عاود سعر جرام الذهب عيار 18 الانخفاض عند 683 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6384 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، 6384 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21

وسجلت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1828 دولارًا.

توقعات بهبوط طفيف لسعر الذهب في مصر

فيما تسود توقعات بأن سعر الذهب في مصر قد يشهد انخفاضا طفيفا لكنه سيرتد مجددا للصعود خلال تعاملات اليوم التي تشهد تذبذب ارتفاعا وانخفاضا في تعاملات بورصة المعادن العالمية على مدار اليوم.

وقال وصفي أمين واصف رئيس الشعبة، إن الأسعار قد تشهد صعودا ليس بكبير وقد ترتد مجددا خاصة مع بدء توريد مصل علاج فيروس كورونا لبعض الدول مثل بريطانيا مما يزيد من التفاؤل لدي المستثمرين ويبعدهم عن الاستثمار بالذهب.

وأكد ان الوقت الحالى هو الأنسب للشراء والادخار من جانب المواطنين خلال الفتره الحالية، موضحا أن نسبة المبيعات منخفضة للغاية، وهناك حالة كساد من جانب المواطنين مؤخرا.

ويرتفع الطلب على الذهب والذي يعد ملاذا آمنا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، لاسيما أنه يعد ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات الاقتصادية.