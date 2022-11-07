أسعار الذهب اليوم في مصر 7-11-2022.. وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

شهدت جميع أعيرة المعدن الأصفر انخفاضا جديدا وطفيفا في سوق الصاغة لتتراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-11-2022 في التداولات الصباحية على خلفية زيادة المعروض من الذهب محليا وهبوط سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية ، بعد فقدها نحو 7 دولارات في أول أيام التداولات.

وعلمت المال أن المعدن الأصفر فقد حوالى 4 جنيهات جملة واحدة في التداولات الصباحية ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعا نحو 1126 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1130 جنيها، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب والدولار

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-11-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1400 جنيه)

وانخفض لأول مرة خلال الأسبوع الجاري ، سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ، ليسجل 1400 جنيه ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1226 جنيها)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليفقد الجرام نحو 4 جنيهات صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 1226 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1051 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوطا جديدا ، لاسيما أنه العيار الأقل سعرا في مصر ليسجل 1051 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9808 جنيهات)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 9808 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 43400 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.400 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض مجددا سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1673 دولارا.