أسعار الذهب اليوم في مصر 7-11-2022.. وعيار 18 يسجل 1051 جنيها للجرام

شهدت التعاملات المسائية في أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-11-2022 ثباتا جديدا رغم تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية بواقع 5 قروش، لكنه سجل ثباتا نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية خلال أول أيام التداولات.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً لـ”المال” إن سعر الجرام انخفض صباح اليوم بواقع 4 جنيهات ليعاود ثباته مساء ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1226 جنيها للجرام، غير متضمنة المصنعية.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1400 جنيه)

سجل جرام الذهب عيار 24 استقرارا على مدار اليوم بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1400 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلي سعرا في مصر والأقل مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1226 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ثباتا متواصلا علي مدار اليوم في التداولات بسوق الصاغة ليبلغ 1226 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1051 جنيهًا)

ووفقاً لنجيب فإن سعر جرام الذهب عيار 18 حافظ على مستوياته المرتفعة عند 1051 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9808 جنيهات)

وينشط الطلب حاليا على الجنيه الذهب اليوم في مصر والذي يسجل 9808 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43400 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.4 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1674 دولارا ، نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام العملات العالمية.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ، بالإضافة إلي ارتفاع الأوقية عالمياً.