أسعار الذهب اليوم في مصر 7-10-2022.. وعيار 21 يواصل خسائره ويفقد 5 جنيهات

انخفاض كبير في سوق الصاغة شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-10-2022 منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات نتيجة ارتفاع المعروض من المعدن الأصفر محليا، وسط ثبات أوقية الذهب بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال آخر أيام التداولات ليخسر المعدن جزء من قيمته.

وخسر سعر الجرام بقيمة 5 جنيهات خلال اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1068 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1073 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-10-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1218 جنيها)

ووفقا لمحمد زويل احد تجار الذهب ، فإن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1218 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1068 جنيه)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة ارتفاع المعروض من الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1068 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (915 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 915 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8544 جنيهًا)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 40 جنيها من قيمته ويسجل نحو 8544 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37820 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1709 دولار.