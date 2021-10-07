أسعار الذهب اليوم في مصر 7-10-2021 وعيار 21 يسجل 771 جنيها

شهدت أوقية الذهب ثباتا خلال تعاملاتها في بورصة المعادن العالمية وسط ترقب للبيانات الاقتصادية العالمية ، ليستقر معه أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-10-2021 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية وسط هدوء في التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر ، ويتأثر سعر الذهب في مصر بسعر أوقية الذهب عالميا، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (882 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 882 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيها)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بلغ في التعاملات 771 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب، اليوم في مصر ثباتا ليبلغ نحو 6168 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27343 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 882 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1762 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن.