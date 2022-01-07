أسعار الذهب اليوم في مصر 7-1-2022 وعيار 21 يسجل 786 جنيها



ثبات ملحوظ سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن في ظل عدم تغير الأسعار، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-1-2022 في نهاية تداولات المحال في الفترة المسائية في سوق الصاغة المحلية، بعد إغلاقها على عدم تغير سعر أوقية الذهب أو الدولار عالميا خلال اليوم.

وفقد سعر الذهب صباح اليوم نحو 4 جنيهات ليواصل هبوطه الأكبر خلال العام الجاري قبل أن ينهي تعاملاته على ثبات ، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 786 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح ، غير شامله المصنعية .

أسعار الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 897 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (786 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 786 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (674 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 674 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6288 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27807 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 897 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1788 دولارًا بعد هبوطها بأكثر من 30 دولارا ليتأثر به أسعار الذهب اليوم في مصر على مدار التعاملات.