أسعار الذهب اليوم في مصر 6-9-2022.. وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

مازال عدم الاستقرار والتذبذب هو عنوان التداول اليومي في سعر الذهب عالميًّا، وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-9-2022 بعد ارتفاعها أمس في سوق الصاغة، على خلفية هبوط الأوقية اليوم نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثاني أيامها .

وانخفض سعر الذهب صباح اليوم ليفقد 3 جنيهات من قيمته، وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1107 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 1110 جنيهات، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقًا للتشكيلة.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1267 جنيهًا)

ويتأثر سعر الذهب محلياً بالتذبذب ليتراجع جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ويسجل 1267 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1107 جنيهًات)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بسبب هبوط أوقية الذهب عالميًّا ليبلغ 1107 جنيهات وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى مبيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (951 جنيهًا)

وشهد جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضًا جديدًا مساء، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 951 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8856 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8856 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 39277 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.267 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم عالميًّا خلال التعاملات نحو 1703 دولارات، فيما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.