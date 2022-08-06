أسعار الذهب اليوم في مصر 6-8-2022.. وثبات عيار 21 بالتعاملات المسائية

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، عن استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-8-2022 مساء اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية ، على خلفية غلق البورصة العالمية للمعادن تداولاتها للإجازة الاسبوعية على ارتفاع ملحوظ الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تغلق محال الصاغة غدا الأحد للإجازة ، وحال تحرك سعر الدولار أنام الجنيه سيسجل سعر الذهب صعودا ، فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 1067 جنيهات للجرام، وهي نفس مستوياته صباح اليوم غير شاملة المصنعية.

سعر جرام الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1219 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة استقرار ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1219 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1067 جنيهات)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1067 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (921 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 921 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8536 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8536 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37820 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.220 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1775 دولار.

ويعد سعر الدولار احد اهم العوامل المؤثر في سعر الذهب بالسوق المحلي والتى تساهم في صعوده حال ارتفاع الدولار أمام الجنيه.