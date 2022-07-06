أسعار الذهب اليوم في مصر 6-7-2022.. وعيار 21 يواصل الانهيار ويخسر 10 جنيهات

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-7-2022 انهيارها المتتالي لليوم الثاني في سوق الصاغة بالتعاملات المسائي، عقب هبوط سعر الذهب اليوم عالميًّا وخسارة الأوقية نحو 30 دولارًا جديدة خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث أيام التداول، بالرغم من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

10 جنيهات هي قيمة الانخفاض الجديدة في سعر الجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 956 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا الذى سجل 966 جنيهًا، غير شامل المصنعية بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة على الذهب بنسبة 10%.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1095 جنيهًا)

واصل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضه اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1095 جنيهًا، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (956 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعًا جديدًا مع هبوط أوقية الذهب عالميًّا ليبلغ 956 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (838 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 خلال تعاملات اليوم، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 838 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7648 جنيهًا)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7648 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 33945 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.095 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وخسرت أوقية الذهب عالميًّا نحو 30 دولارًا خلال التعاملات لتسجل نحو 1738 دولارًا، على خلفية تحرك سعر الدولار عالميًّا.