أسعار الذهب اليوم في مصر 6-6-2022.. وتراجع عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم عالميًّا هبوطًا كبيرًا في البورصة العالمية للمعادن خلال أول أيام تعاملاتها الأسبوعية ليفقد المعدن جزءًا من مكاسبه، وتنخفض معه أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-6-2022 بشكل طفيف في نهاية تداولات اليوم بمحالّ الصاغة في السوق المحلية مساء.

وعلمت “المال” أن جرام الذهب فقَد نحو 3 جنيهات مجددًا بعد أن بلغ ذروته التاريخية أمس، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا الآن نحو 1009 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التى سجلت 1012 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية، وسط ركود كبير في المبيعات.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 6-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر انخفاضًا بعد أن سجل تراجعًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1155 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1009 جنيهات)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل وكبير على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1009 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا هبوطًا محليًّا ليسجل 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8072 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن نحو 20 جنيهًا ويسجل نحو 8072 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 15 دولارًا لتسجل نحو 1842 دولارًا.