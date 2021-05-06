اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-5-2021 وصعود عيار 21

عيار 21 يسجل 782 جنيها
عمر سالم 8:27 ص, الخميس, 6 مايو 21 8:27 ص, الخميس, 6 مايو 21

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-5- 2021، ارتفاعا بشكل طفيف مع صعود المعدِن الأصفر فى التعاملات عالميا بعد صعوده امس ، ليرتفع في بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية ، على خلفية قفزة في سعر أوقية الذهب فى تعاملات بورصة المعادن العالمية الآن.

وارتفع سعر الذهب في مصر ارتفاعا بمقدار جنيهين خلال  التعاملات الصباحية، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 782جنيه للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات الان التى سجلت 780 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة.

الذهب
سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-5–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (894 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 894 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (782 جنيه)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 782 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (668 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6248 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6248 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27710 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 894 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1787 دولارًا.

سعر الذهب مرشح للصعود ونمو المبيعات

  • وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة للتجلرية بالقاهرة سابقا انه ، نظرا للإقبال عالميا على المعدن النفيس مع هبوط عوائد السندات الأمريكية خلال الأيام الحالية، مما يرفع من سعر أوقية الذهب، كما يعطى المعدن الأصفر فرصة لتعويض خسائره الأيام الماضية ، مما يزيد من سعره في سوق الصاغة المحلية.
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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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