تراجعت كافة أعيرة المعدن الاصفر مع هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 6-4-2022 بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات بالتزامن مع خسارة اوقية الذهب نحو 5 دولار في تعاملات البورصة العالمية للمعادن على مدار اليوم.

وخسر جرام الذهب اليوم في مصر جنيها واحدا في التعاملات الان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 975 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباحا التى سجلت 976 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 6-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1115 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1115 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (975 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 975 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (836 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 836 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7800 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 7800 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34565 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.115 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1924 دولار نهاية اليوم ، مع ترقب الاسواق للحرب الروسية الاوكرانيه