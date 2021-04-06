أسعار الذهب اليوم في مصر 6-4-2021.. وارتفاع عيار 21 ثلاثة جنيهات

حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 6- 4- 2021، ليعاود المعدِن الأصفر الارتفاع مجددًا في نهاية التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود سعر الذهب اليوم في بورصة المعادن العالمية بلندن.

ويشهد سعر الذهب في مصر عدم الاستقرار، إذ يشهد صعودًا وهبوطًا على مدار تعاملات اليوم، ولكن في نطاق ضيق ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 761 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره في تعاملات الصباح التى سجلت 758جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6- 4- 2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (871 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 871 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (762 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 761جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (651 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 651 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6104 جنيهات)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6104 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27000 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 871 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1728 دولارًا.

إقبال على شراء عيار 18

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، إن الطلب على الذهب متراجع بشكل مستمر، ولكن حال ارتفاع الطلب فإن الإقبال على شراء الذهب عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره وتنوع موديلاته وأشكاله وتمتعه ببريق أقوى ويتماشى مع الحالة الاقتصادية للمواطنين.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.