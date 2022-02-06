أسعار الذهب اليوم في مصر 6-2-2022 واستقرار عيار 21



ثبات متواصل سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن نتيجة إغلاقها للإجازة الأسبوعية وعدم وجود تداول، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 6-2-2022 بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم المسائية بمختلف محال الصاغة في كافة المحافظات.

وتغلق أسواق المعادن العالمية أبوابها السبت والأحد على أن تعاود التداول غدا الاثنين للإجازة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 793 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم، غير متضمنة المصنعية.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 6-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (907 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة ، ثبات خلال تعاملاته في المستوي ليسجل 907 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 793 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 793 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6352 جنيه)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6352 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28117 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 907 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1809 دولارًا ، ومن المقرر ان يفتتح السوق العالمي تعاملاته غدا وسط توقعات بصعود سعر اوقية الذهب وارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر معها وسط انتظار السوق لبيانات الوظائف الامريكية