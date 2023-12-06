أسعار الذهب اليوم في مصر 6-12-2023.. عيار 21 يربح 10 جنيهات

ارتفاع طفيف مجددا سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 في تداولات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات على خلفية صعود الطلب وترقب المتعاملين لسعر الدولار، بالإضافة إلى صعود سعر الأوقية في البورصات العالمية.

وكشفت تقارير شعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع سعر الجرام نحو 10 جنيهات منذ قليل، وتأثر السعر محليا بنظيره العالمي، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2780 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة بعد أن سجل صباحا 2770 جنيها.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 6-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3178 جنيها)

وارتفع نهاية التداولات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 3178 جنيها، علمًا بأن العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2780 جنيه)

فيما قفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2780 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2383 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من تحرك الطلب ليحقق ارباح 10 جنيهات في التداولات المسائية ليبلغ نحو 2383 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22240 جنيه)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب بقيمة 80 جنيها ليصل الى مستويات 22240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري لتبلغ 98518 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.465 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبالتزامن مع صعود سعر الذهب محليا فقد تحركت أيضا أوقية الذهب بقيمة 7 دولارات منذ قليل في تداولات بورصة المعادن، لتبلغ سعر الاوقية 2028 دولارا.