أسعار الذهب اليوم في مصر 6-12-2022.. عيار 21 يعاود الصعود ويربح 150 جنيها

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 الارتفاع بشكل قوي مجددا ليقفز الجرام الواحد 150 جنيها في منتصف تعاملات سوق الصاغة اليومية المحلية مدموعة بتأرجح سعر الدولار امام الجنيه ، على العكس من نظيرتها العالمية والتى سجلت انخفاض طفيف.

وكشفت شعبة المعادن والذهب عن ارتفاع جديد في سعر الذهب محليا بعد انخفاضه 190 جنيها منذ ساعة من الآن ليقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي ويسجل 1465 جنيها للجرام ، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2050 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 150 جنيها ، ليسجل اعلى سعر في مصر ويبلغ 2050 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل مصنعية والاكبر جودة والاقل مبيعا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (1800 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الاشتعال منتصف التداولات ويسجل 1800 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1540 جنيهًا)

وصعود بشكل عنيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة في مصر ليبلغ 1540 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14400 جنيه)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 1200 جنيها ليبلغ نحو 14400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 63550 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.050 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1774 دولار.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من صعود الطلب مع انخفاض المعروض محليا من المعدن الاصفر ، فيما يستفيد ايضا من صعود سعر الدولار امام الجنية.