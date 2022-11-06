أسعار الذهب اليوم في مصر 6-11-2022 وعيار 21 يرتفع جنيهين

ساهم الارتفاع الطفيف في سعر الدولار اليوم امام الجنيه في صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 6-11-2022 بشكل ملحوظ مساء التداولات بمحال الصاغة ، بالتزامن مع ثبات اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية نتيجة لتوقفها للإجازة الأسبوعية على مستوي البورصات.

وعلمت “المال” من شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الذهب في مصر سجل صعودا بقيمة 2 جنيهات ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية إلى نحو 1230 جنيها، مقارنة مع أسعار الجرام صباحا التى سجلت 1228 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 6-11-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1405 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1405 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1230 جنيها)

واستفادت أسعار الذهب عيار 21 من صعود سعر الدولار امام الجنيه ليقفز الجرام حوالي جنيهان مساءاً بالتداولات ليبلغ 1230 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1054 جنيهًا)

وبلغت أرباح سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا حوالي جنيهان ليبلغ 1054 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9840 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 16 جنيها ليسجل نحو 9840 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43555 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.405 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية

أستقر سعر اوقية الذهب عالمياً عند مستويات 1680 دولار للأوقية مع اغلاق البورصة علي ارتفاع كبير أمس السبت على ان تواصل تداولاتها غداً الأثنين