أسعار الذهب اليوم في مصر 6-11-2022.. وعيار 21 يحافظ على مستوياته

واصل سعر الذهب اليوم استقراره عالميا ومحليا بعد ارتفاع قوي امس نتيجة توقف التداولات بالبورصة الدولية للمعادن للاجازة الاسبوعية ، فيما شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 6-11-2022 ثبات خلال بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة.

وقفزت أسعار الذهب أمس بواقع 22 جنيها للجرام لتستقر اليوم ويحافظ المعدن الاصفر على مستوياته المرتفعه ، حيث ببلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1228 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره امس ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 6-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1403 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ثباته خلال التعاملات اليوم ليسجل 1403 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1228 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار جديد بالتداولات الصباحية ليبلغ 1228 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1053 جنيها)

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل قيمة بمصر على مستوياته ليبلغ 1053 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9824 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9824 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43493 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.403 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفاد المعدن الاصفر من رفع سعر الفائدة الامريكية ليقفز امس بنهاية التعاملات في البورصة العالمية قبل ان يعاود الثبات اليوم نحو 1680 دولارًا للاوقية

ويتأثر سعر الذهب في مصر بسعر الدولار امام الجنيه بالاضافة الى سعر اوقية الذهب عالميا