أسعار الذهب اليوم في مصر 6-11-2021 واستقرار عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-11-2021 استقرار متواصل على مدار تعاملات اليوم وقبل الإغلاق في التعاملات الماسائية بالسوق المحلية، وسط تأثرها بالأسعار العالمية لأوقية الذهب بعد ارتفاع أكثر من 1%، مع توقعات بمواصلتها للصعود خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار أزمة التضخم عالميا، وارتفاع أسعار الطاقة.

وربحت أسعار الذهب في مصر نحو 6 جنيهات على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي، مقارنة بسعره في الأسبوع الماضي، بعد استقرار اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 786 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها في تعاملات اليوم الصباحية، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيارٍ لآخر ومن محل لآخر

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-11-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيهًا)

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 استقرارًا على مدار تعاملات اليوم ليسجل 897 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته هى الأعلى والأقل تشكيلًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (786 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 مع نفس المستوي الذي سجلته الاسعار صباحا ليسجل نحو 786 جنييهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (674 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتًا بشكل ملحوظ ليسجل 674 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر على مدار تعاملات الأسبوع نحو 48 جنيهًا للجنيه ليبلغ الآن نحو 6288 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27804 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 897 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1815 دولارًا في التعاملات.