أسعار الذهب اليوم في مصر 6-10-2022.. وعيار 21 يتراجع 7 جنيهات

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-10-2022 الهبوط بشكل طفيف منتصف التداولات في سوق الصاغة، على خلفية تراجع سعر الذهب اليوم عالميا خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن بالتزامن مع ارتفاع المعروض محليا ما ساهم في تراجع الجرام حوالي 7 جنيهات مساء.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن جرام الذهب انخفض مجددا ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1073 جنيها، مقارنة بسعره صباحا والذي سجل 1080 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

أسعار الذهب في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1224 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليسجل 1224 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1073 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا جديدا مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1073 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (919 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 919 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8584 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8584 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37944 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.224 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض من جديد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1710 دولار ، مع ارتفاع سعر الدولار عالميا أمام باقي العملات ما ساهم في بيع المستثمرين المعدن للاستثمار في الدولار.