اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-10-2021 وعيار 21 يرتفع جنيهان

عيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام
عمر سالم 7:12 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 7:12 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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صعود جديد شهدته أوقية الذهب بشكل ملحوظ، مع استمرار تذبذب المستوي خلال التعاملات على مدار اليوم بالبورصة العالمية، ليرتفع معها أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-10-2021، في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية بعد هبوطها أمس.

وارتفاع سعر الذهب الآن يعوض جزءًا من خسائر الأمس، ليرتفع جنيهين الآن، ويسجل سعر جرام عيار 21 الآن نحو 772 جنيها للجرام، بعد هبوطه في تعاملات أمس التى سجلت 770 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر ، وسط حاله من الركود بالمبيعات محليا.

الذهب جديد
الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 6-10-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (883 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 883 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (772 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 772 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6176 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6176 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27374 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 883 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1762 دولارا.

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وتلوح في الأفق ازمة في الطاقة عالميا نتيجة تراجع الانتاج وصعود سعر برميل النفط عالميا الي اعلى سعرا منذ 7 سنوات ليسجل البرميل نحو 82 دولارا ، ما يساهم في صعود سعر الذهب نتيجة اشتعال الازمه مما يثير قلق المستثمرين ويدفعهم لشراء الذهب كملاذ آمن.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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