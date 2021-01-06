أسعار الذهب اليوم في مصر 6-1-2021 وتراجع عيار 21

عاودت أسعار الذهب في مصر الأربعاء 6- 1-2021 ، تراجعها بشكل ملحوظ بعد تسجيلها امس اعلى مستوي في اسبوع ليعاود الهبوط مجددا في بداية تعاملات اليوم الصباحيه بعد اغلاقها على استقرار في السوق المحليه بعد ثبان في سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعا في عيار 21 نحو جنيها للجرام الأكثر انتشارًا فى السوق اليوم، ليسجل الآن نحو 843 جنيهًا، مقارنة بنحو 846 جنيها في سعر التداولات خلال تعاملات امس المسائية وذلك غير شامل المصنعية. سعر الذهب

وترصد“المال” في التقرير الآتى أسعار اليوم الذهب في مصر الثلاثاء 5-1-2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (961 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 961 فجنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 (844 جنيهًا)

تراجغ سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 844 جنيهًا وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (722 جنيهات)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 722 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6744 جنيهًا)

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاع كبير اليوم ليسجل 6744 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28800 جنيها وتزن الاوقية .

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 961 ألف جنيه اليوم.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الصباحية اليوم 1943 دولارًا

الصاغة : توقعات بهبوط سعر الذهب في مصر

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة الذهب، ان هناك توقعات قوية بعودة الذهب للتراجع مجدد امع حركه جني الارباح مع جانب المصتثمرين ..

واضاف للمال ان أسعار الذهب اليوم في مصر مرشحه الاستقرار في منطقة 842-845 جنيها للجرام مع استمرار المضاربات عالميا في سعر اوقية الذهب ، ولكن حال الصعود فانه سيكون بشكل ضعيف

يذكر أن صعود أسعار الذهب على الإقبال من جانب المواطنين والمستثمرين انتظارا من البعض تراجع الأسعار مجددا، وذلك بعد رواج جزئي مع بداية العام الجديد، وإقبال البعض على شراء هدايا للبعض مما قد يساهم في الرواج

جدير بالذكر، أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحه كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة تساهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميا، إذ تساهم في صعود سعر الذهب والإقبال.